As autoridades portuguesas detiveram na terça-feira, em Lagos, um homem que era procurado na Alemanha para cumprir pena de prisão por tráfico de estupefacientes, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção foi realizada naquela cidade do distrito de Faro após o homem ter sido localizado e identificado por elementos da Unidade de Informação Criminal da PJ, que deu cumprimento ao mandado de detenção emitido pelas autoridades alemãs.

O detido, de 43 anos, era procurado por factos que remontam a 2017, quando as autoridades policiais germânicas detetaram uma plantação de marijuana (canábis) no apartamento em que residia com um “colega de apartamento e cúmplice”, esclareceu a PJ.

Em comunicado, aquela polícia refere que o homem é suspeito de estar envolvido em atos de criminalidade organizada no âmbito do tráfico de estupefacientes.

Os factos imputados levaram a autoridades judiciárias da Alemanha a condenar o agora detido, em 2020, a uma pena de prisão, acrescentou a PJ, sem precisar qual o período de privação da liberdade imposto.

“O homem, de 43 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, para aplicação de medidas de coação”, concluiu.