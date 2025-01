O PCP acusou hoje o Governo de estar “de braços cruzados” e de “nada fazer para aproveitar o potencial industrial da Tupperware”, em Constância (Santarém), fábrica que está em vias de fechar portas e deixar 200 trabalhadores no desemprego.

“É preciso que se intervenha para defender não só os postos de trabalho, mas também a produção industrial em Portugal”, disse aos jornalistas o eurodeputado comunista João Oliveira, em Montalvo, à entrada da fábrica da multinacional norte-americana.

Para João Oliveira, “não se pode aceitar que o Governo, as entidades nacionais e também ao nível da União Europeia (UE), fiquem de braços cruzados a assistir ao encerramento da unidade industrial e à perda destes postos de trabalho”.

O eurodeputado comunista esteve em contacto com os trabalhadores, distribuindo panfletos reivindicativos e auscultando o sentimento das pessoas que trabalham numa fábrica com encerramento e respetivos despedimentos anunciados para hoje, fecho que foi, entretanto, adiado por uns dias.

Alguns dos trabalhadores optaram por não abrandar o passo de corrida para a abordagem dos dirigentes comunistas, no vaivém de mudança de turno, mas muitos aceitaram o documento que estava a ser distribuído, tendo partilhado com o eurodeputado um sentimento de tristeza pelo fecho da fábrica e também de incerteza em relação ao seu futuro, tendo todos indicado que “amanhã é que se vai saber”, aludindo a uma reunião que a direção da fábrica agendou com os trabalhadores.

O estado de espírito dos trabalhadores e “os sentimentos prevalecentes foram de incerteza em relação ao desfecho da situação, de receio e preocupação com essas consequências, mas também de algum conformismo e resignação”, disse no final João Oliveira, que assegurou manter a luta pela manutenção da fábrica e dos postos de trabalho.

“Ouvimos com frequência membros do Governo e da UE falar da necessidade da reindustrialização de Portugal e da Europa e aquilo a que estamos a assistir neste momento é ao encerramento de uma unidade industrial com todas as condições e toda a capacidade instalada para manter a sua produção mas que, por um decisão alheia ao interesse nacional e dos trabalhadores, é pura e simplesmente liquidada, sem justificação”, declarou.

João Oliveira defendeu que, “no plano nacional, o Governo tem de por pés ao caminho para evitar que esse seja o desfecho” e assegurou que o PCP, no parlamento europeu, vai “dar voz a essa perspetiva e intervir para evitar o encerramento da empresa”.

Em comunicado, o PCP indica que, “a confirmar-se definitivamente o fecho da fábrica”, a situação “representa um autêntico drama para todos os homens e mulheres que serão atirados para o desemprego, bem como para as suas famílias e para o próprio concelho” de Constância.

“O Governo do PSD/CDS-PP, em conjunto com a Câmara Municipal, devem intervir no sentido de encontrar uma solução que permita continuar a produção da fábrica e dessa forma manter os postos de trabalho”, tendo o PCP apelado à “luta” e afirmado que “tudo fará para que se criem condições para a manutenção da produção e a melhoria dos salários e condições de trabalho”.

A fábrica da multinacional Tupperware em Portugal dependia a 100% da casa-mãe norte-americana, vendida depois de em setembro ter entrado em falência, e os planos para o futuro não parecem passar pela Europa, uma vez que a empresa revogou a sua licença de venda de produtos em todos os países europeus, segundo noticiou a imprensa internacional.

Estava previsto para hoje o último dia de atividade, mas a fábrica vai manter a atividade por mais uns dias para dar resposta às encomendas, segundo adiantaram à Lusa trabalhadores da empresa.

A par dos 200 trabalhadores da unidade de produção, há milhares de vendedores em Portugal que aguardam notícias sobre a continuação do negócio em Portugal da marca fundada em 1946.

A Lusa contactou a Tupperware em Portugal a pedir esclarecimentos, mas até ao momento não obteve resposta.

O presidente da câmara adiantou hoje à Lusa que um grupo de investidores está interessado na fábrica da Tupperware, tendo sido já apresentada uma proposta de aquisição à empresa norte americana.