O número de passageiros desembarcados em portos nos Açores registou uma subida de 2,5% em julho face ao período homólogo, segundo dados do Serviço Regional de Estatística (SREA).

No total, foram contabilizados 87.484 desembarques de passageiros por via marítima, em sete ilhas do arquipélago, no mês de julho, segundo os dados disponíveis na página do SREA e consultados hoje pela Lusa.

Em comparação com o mesmo mês em 2023, em que tinham desembarcado 85.332 passageiros, houve um crescimento de 2.152 passageiros, equivalente a 2,5%.

No entanto, no valor acumulado dos primeiros sete meses do ano, contam-se 304.249 passageiros desembarcados, menos 7.851 (2,5%) do que em 2023.

A redução é justificada pelas quebras registadas nos meses de janeiro, março e abril.

Desde 2020 que está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre maio e setembro.

Nos meses de época alta (de junho a setembro), há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.

A ilha do Pico, que tem várias viagens diárias para o Faial, durante todo o ano, foi a que registou maior movimento de passageiros, em julho, com 39.058 desembarques, mais 1,8% do que no período homólogo.

O Faial verificou valores semelhantes, com 33.589 passageiros desembarcados, aumentando 3,2% face a julho de 2023.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações ao Pico e ao Faial, durante todo o ano, registou uma subida de 4%, em julho, contabilizando 11.824 desembarques.

A ilha Terceira, que tem apenas transporte marítimo de passageiros durante o verão, registou 1.452 desembarques em julho, mais 7% do que no ano anterior.

No entanto, a ilha Graciosa, que também só tem operação sazonal, verificou uma quebra de 3,7%, contabilizando 647 passageiros.

Também no grupo Ocidental, onde há ligações durante todo o ano entre Flores e Corvo, houve uma redução de passageiros em julho.

Nas Flores, desembarcaram 475 passageiros (menos 9%) e no Corvo 439 (menos 8,4%).

No valor acumulado dos primeiros sete meses do ano, apenas as ilhas com maior movimentação de passageiros registaram quebras face ao período homólogo.

No Pico, a redução de passageiros desembarcados foi de 3,4%, no Faial de 2,9% e em São Jorge de 0,9%.