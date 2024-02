Oito detidos com mais de um milhão e meio de doses individuais de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nas duas últimas semanas, oito cidadãos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 19 e os 62 anos, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefaciente por via aérea.

Na posse dos detidos foram apreendidas elevadas quantidades de cocaína, suficiente para a composição de, pelo menos, um milhão seiscentas e setenta mil doses individuais, que transportaram para Lisboa, nas respetivas bagagens e no interior do organismo, a partir da América Latina e África Ocidental.

As detenções ocorreram no quadro do controlo regularmente exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais.

Uma das detenções teve a estreita colaboração dos serviços da Autoridade Tributária no Aeroporto Internacional Humberto Delgado, conforme evidencia a PJ, em comunicado.

Aos detidos foi-lhes aplicada a medida de coação prisão preventiva. As investigações prosseguem através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.