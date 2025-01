O Banco Montepio acordou, com os sindicatos afetos à UGT, aumentos salariais para 2024 e 2025, e a subida da retribuição mínima dos trabalhadores, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

“A retribuição mínima mensal do Banco Montepio será elevada para 1.200,00 euros, representando um aumento de 4,3% em relação ao valor atual”, sendo que “todas estas alterações entrarão em vigor em janeiro”, adiantou.

Os sindicatos Mais, dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) já tinham anunciado o acordo com o Montepio para aumentos salariais de 3% em 2024 e 2,5% em 2025.

A instituição deu hoje conta da “conclusão do processo de revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do Grupo Banco Montepio relativo a 2024, com uma atualização de 3% relativamente à tabela salarial e respetivas cláusulas de expressão pecuniária, já aplicada a todos os colaboradores do Banco, ativos e reformados”.

“Em simultâneo, foi igualmente alcançado um acordo de princípio com o Mais Sindicato, o SBN e o SBC, para o aumento de 2,5% em 2025, relativo à tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária”, indicou.

Além daqueles aumentos, prevê também, para 2025, a subida do subsídio diário de refeição para 11,60 euros e o aumento do ‘plafond’ do crédito habitação, que passa para 250.000 euros.

Citado na mesma nota, Pedro Leitão, presidente executivo do Banco Montepio, disse estar confiante “de que estas medidas contribuirão para um ambiente de trabalho ainda mais positivo e motivador” para os colaboradores.