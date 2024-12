O ministro da Economia considerou hoje que a Lufthansa assumiu um “compromisso fortíssimo” com Portugal ao decidir instalar uma fábrica em Santa Maria da Feira, mas dissociou esse investimento do processo de privatização da TAP.

Pedro Reis, que falava aos jornalistas em Amesterdão, onde se encontra para acompanhar a visita de Estado do Presidente da República aos Países Baixos, referiu que a Lufthansa Technik “vai investir a longo prazo mais de três dígitos em termos de milhões de euros” nessa fábrica de reparação de peças de motores e componentes de aeronaves, que terá “700 trabalhadores qualificados”.

“Eu acho que isto é um compromisso fortíssimo com o país, e é um compromisso bem-vindo, num momento em que, acreditem, todo o mundo está à caça destes tipos de projetos. E nós em Portugal temos isto para entregar como um orgulho e uma parceria muito próxima, um trabalho muito fundo da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), do Ministério de Economia com a Lufthansa”, acrescentou.

Interrogado se esse investimento é uma etapa prévia à privatização da TAP, o ministro declarou: “Não vemos assim. Aliás, a privatização da TAP, mesmo no Governo, é acompanhada pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério das Infraestruturas. São temas completamente diferentes”.

“Eu separei as águas desde o princípio, como vos disse, acho que é um voto de confiança que a Lufthansa faz no nosso país”, reforçou.

Questionado se o tema da privatização da TAP não esteve agora em cima da mesa, o ministrou respondeu: “Não. Aliás, foram reuniões separadas e é uma agenda diferente”.

“O que eu acredito é que este centro da Lufthansa pode trazer mais aviação e mais clientes da aeronáutica mundial – eles têm mais de 800 clientes nesta matéria –, justamente para passar a recorrer a este centro em Portugal”, contrapôs.

Em comunicado hoje divulgado, a empresa de reparação de aeronaves do grupo alemão Lufthansa anunciou que pretende iniciar em 2026 as obras de construção da fábrica em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Segundo a Lufthansa Technik, o Governo português, representado pela AICEP, foi “extremamente cooperante” para a realização deste projeto, assim como a cidade de Santa Maria da Feira.

A empresa enquadra este investimento como “um sinal do compromisso do Grupo Lufthansa com Portugal”.