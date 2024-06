O ministro da Defesa Nacional anunciou hoje que será aberta “uma averiguação” por duas entidades ao “acidente trágico” que fez uma vítima mortal no Beja AirShow, envolvendo duas aeronaves.

Nuno Melo falava aos jornalistas à entrada de um comício para as europeias da AD, em Lamego (Viseu).

“A informação que tenho do Chefe do Estado Maior da Força Aérea é precisamente no sentido de que haverá uma averiguação a este acidente para se perceber a razão e apurar todas as responsabilidades”, disse, acrescentando que será feita por “duas entidades”, sem precisar quais.

Questionado se não entendeu cancelar a sua participação neste comício da AD, o também líder do CDS-PP diz que ponderou essa hipótese.

“Ponderei e tenciono fazer uma referência ao que aconteceu, entendi que é uma boa oportunidade para saudar a Força Aérea e apresentar, como ministro da Defesa Nacional, os sentimentos à família dando relevância ao que aconteceu, o que, se cancelando, não teria oportunidade de fazer”, justificou.

O ministro disse não ter mais dados sobre o ferido que resultou deste acidente.