Um homem de 72 anos morreu hoje atropelado pelo próprio carro na Maia, no distrito do Porto, indicaram fontes da Proteção Civil.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia descreveu que o incidente ocorreu dentro da morada da vítima que terá “saído do carro enquanto este estava a trabalhar e acabou por ficar entre a viatura e um muro”.

Já o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Área Metropolitana do Porto confirmou que o alerta foi dado às 09:22 para um acidente com viatura própria na rua Cruz da Guardaria, no concelho da Maia (distrito do Porto) e que óbito foi declarado no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.

No local estiveram cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, auxiliados por duas viaturas, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano (Matosinhos) e a GNR.