Um helicóptero do dispositivo de combate aos incêndios do CMA de Armamar, no distrito de Viseu, caiu hoje no rio Douro, desconhecendo-se ainda se há vítimas, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro.

“Confirma-se que caiu uma aeronave do dispositivo de combate aos incêndios, que tem base no CMA [Centro de Meios Aéreos] de Armamar, mas ainda não temos a confirmação se há vítimas e quantas poderá haver”, disse a mesma fonte.

Segundo o Comando Sub-regional do Douro, o alerta foi dado pelas 12:36, para a queda no rio entre Lamego, distrito de Viseu, e Peso da Régua, distrito de Vila Real, perto de uma unidade hoteleira no concelho de Lamego.

No local, estão 42 operacionais apoiados por 11 veículos, um meio aéreo e um barco, acrescentou a mesma fonte do Comando Sub-regional do Douro.