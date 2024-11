Entre os dias 19 e 20 de novembro de 2024, o Exército Português promove a 3.ª Edição do ‘Evento de Inovação e Modernização Tecnológica no Exército’, que terá lugar no Centro de Congressos do Taguspark, em Oeiras, direcionado à Academia e Indústria, nacional e internacional, que conta com a participação de mais de meia centena de expositores tecnológicos.

Este evento, tem como finalidade apresentar ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional e à indústria as oportunidades que a modernização tecnológica do Exército representa, bem como criar um ambiente favorável para o networking entre as diversas entidades participantes.

A iniciativa será constituída por um conjunto de palestras, de reuniões, entre entidades (no modelo ‘B2B’), da apresentação de uma exposição tecnológica e a sessão de atribuição dos certificados das marcas de qualificação ‘Combat Proven’ e ‘Army Tested’ a entidades que submeteram a candidatura, dos seus produtos e/ou soluções, a testes pelo Exército. De entre o programa, ressalva-se as palestras sobre ‘A Força Terrestre da Próxima Geração’, sobre o projeto de Robótica e Sistemas Autónomos do Exército, simulação e ‘Digital Twins’. O evento contará com apresentações, por parte das empresas das suas soluções tecnológicas com potencial interesse para o Exército.

Refira-se que um dos expositores é da Madeira, nomeadamente a ARDITI.