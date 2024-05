Europeias: Marta Temido diz que objetivo é ganhar eleições mas não arrisca número de eurodeputados

A cabeça de lista do PS às eleições europeias, Marta Temido, arrancou hoje para a campanha eleitoral com o objetivo de vencer, embora se tenha escusado a apontar o número de eurodeputados que gostaria de ver eleitos.

“É para ganhar. Mas, já me conhecem e sabem que eu não vou dizer qual é o número de deputados, porque isso seria pôr-me completamente fora de pé”, referiu aos jornalistas no arranque oficial da campanha.

Marta Temido falou com os jornalistas quase três horas depois de ter começado o contacto com a população às 07:30, junto ao Terminal Fluvial de Cacilhas, em Almada, no distrito de Setúbal.