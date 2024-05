Europeias: IL quer eleger um eurodeputado e aponta abstenção como “grande adversário”

O cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal ao Parlamento Europeu, João Cotrim de Figueiredo, traçou hoje como objetivo eleger um eurodeputado no próximo dia 09 de junho e apontou a abstenção como o “grande adversário”.

“A nossa meta é a que definimos na convenção do ano passado que é eleger um eurodeputado e, correndo bem a campanha, ter ambição de fazer mais”, afirmou o candidato liberal aos jornalistas, naquele que é o primeiro dia oficial da campanha para as eleições europeias.

No final de uma arruada em Lisboa, que começou no Campo Pequeno e terminou no Saldanha, João Cotrim de Figueiredo frisou que a IL é o único partido que tem uma “visão integrada, global e completa da Europa” e que “não está aqui para fazer política nacional à custa das políticas europeias”.

O que a IL quer é “apenas que a Europa cresça, que a Europa seja um espaço de liberdade, de paz e de prosperidade porque isso beneficia Portugal”, afirmou.

“Temos de reconhecer que ao longo destes dias não vemos projetos com o mesmo tipo de consistência”, atirou.

João Cotrim de Figueiredo, que na arruada se fez acompanhar do presidente do partido, Rui Rocha, assumiu que se tiver um mau resultado a responsabilidade será claramente sua, mas se for bom será “dividido com a equipa toda”.

Já quanto ao principal adversário, o candidato da IL às eleições europeias apontou a abstenção e apelou a que as pessoas votem antecipadamente no dia 02 de junho a partir de qualquer ponto do país ou no dia 09.

“Vão votar. Depois, quando lá estiverem, já que lá estão votem na Iniciativa Liberal porque é quem tem o projeto mais consistente”, insistiu.

Na arruada, que durou mais de uma hora, João Cotrim de Figueiredo pediu às pessoas para votarem e não desvalorizarem as eleições europeias.

A meio do percurso, o candidato liberal cruzou-se com um senhor que admitiu não votar IL.

“Ainda”, respondeu João Cotrim de Figueiredo que, de seguida, pediu: “Não negue à partida uma ciência que desconhece”.

Já numa esplanada, o cabeça-de-lista liberal às europeias encontrou um casal “super interessado por assuntos europeus” que lhe garantiu o voto.

Perante a promessa de voto, João Cotrim de Figueiredo aproveitou para deixar uns panfletos sob o título “De férias no dia 9? Vota antes no dia 2” para que o casal pudesse distribuir e, assim, convencer mais pessoas a votar na IL.