O Terminal de Cruzeiros de Lisboa recebeu no sábado, dia 12 de Outubro, o Evento de Escala Inaugural do EXPLORA II. Neste evento, estiveram presentes Serena Melani (Comandante da Explora II), Eduardo Cabrita (Diretor Geral da MSC Cruzeiros) e Pedro Vasco (Diretor Comercial da MSC Cruzeiros) e as seguintes autoridades: Ana Lourenço (Diretora do Turismo Naútico do Porto do Lisboa), Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo Alexandre Vicente (Comandante do Porto de Lisboa da Autoridade Maritima Portuária), Paulo Descalço (Inspetor e Coordenador Alfândega Marítima da Autoridade Tributária), Coronel Marco Cruz (Comandante do Grupo de Fronteiras da GNR), Maria João Martins (Directora a Autoridade de Saúde Pública), Tiago Couto (Lisbon Cruise Ports - GIC Coordinator), Rui Cruz (Diretor Geral da Portugs), assim como contou com a presença de Melanie Silva (TAP Companhia Aérea Portuguesa - Global Sales Leisure) e ainda colegas agentes de viagens e jornalistas, naquela que foi a primeira escala de um navio da Explora Journeys em Portugal.

O evento ficou marcado pela habitual trocas de placas comemorativas e por uma apresentação focada nas características do EXPLORA II, assim como, nos itinerários que o navio irá realizar no Inverno 2024/2025 e no Verão 2025. Por fim, o evento terminou com um almoço a bordo.

O EXPLORA II, o segundo navio da Explora Journeys, a marca de luxo do MSC Group, foi entregue pelo construtor naval ao armador do EXPLORA II, a 12 de setembro de 2024, no estaleiro Fincantieri em Sestri Ponente, perto de Génova, Itália e foi posteriormente inaugurado no passado dia 15 de setembro, em Civitavecchia, perto de Roma, Itália, contando com Rosalba Giugni, fundadora e presidente da Fundação Marevivo, como madrinha.

O EXPLORA II foi entregue a 12 de setembro de 2024. O EXPLORA III será inaugurado em 2026 e o EXPLORA IV em 2027, com ambos os navios a serem movidos a LNG.

O EXPLORA V e o EXPLORA VI serão inaugurados em 2027 e 2028, respetivamente.