“Desafio do paracetamol” nas redes sociais tem risco de morte

A Ordem dos Médicos alertou ontem que a ingestão deliberada de doses elevadas de paracetamol, que está a ser promovida em redes sociais, constitui um risco sério e potencialmente fatal.
Em comunicado, o Colégio de Farmacologia Clínica e o Colégio de Pediatria da OM explicam que, embora o paracetamol seja seguro em doses terapêuticas, a sobredosagem pode levar à falência do fígado, necessidade de cuidados intensivos e, em casos extremos, a transplante hepático.
Em causa está o chamado “desafio do paracetamol”, uma espécie de competição entre jovens na qual é incentivada a toma deliberada de doses elevadas deste fármaco.
Um dos maiores riscos apontados pelos especialistas é a ausência de sintomas imediatos.
“Nas primeiras horas, e até no primeiro dia, pode não haver sintomas relevantes. Essa aparente normalidade é enganadora e leva a atrasos perigosos no tratamento”, alerta a Ordem.
Face à gravidade do desafio, a OM apela diretamente às plataformas digitais, escolas e autoridades para que identifiquem e removam estes conteúdos.
Pede ainda aos pais que reforcem a literacia sobre a segurança dos medicamentos junto dos mais jovens.
Em caso de suspeitas de ingestão excessiva, a recomendação dos médicos é não esperar pelo aparecimento de sintomas e contactar imediatamente o Centro de Informação Antivenenos CIAV (800 250 250) ou o 112.
A OM refere que a Direção Executiva do SNS e as Unidades Locais de Saúde (ULS) já foram alertadas para a necessidade de prontidão na resposta a estes quadros clínicos.
O “desafio paracetamol” é um fenómeno que tem vindo a ser observado em diversos países europeus, como a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França e a Suíça, segundo a OF.
