A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) suspendeu hoje uma concentração, marcada para sexta-feira, frente ao Ministério da Administração Interna depois de o Governo autorizar a passagem à pré-reforma de 500 profissionais.

O Governo autorizou na segunda-feira a passagem à pré-reforma de 500 elementos da PSP, uma decisão que teve por base uma proposta do diretor nacional daquela polícia, Luís Carrilho, como então disse à Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI).

“A ASPP/PSP, “inusitadamente”, teve conhecimento da publicação de tal despacho e, nesses termos, considerando que a razão pela qual a iniciativa foi delineada se encontrar ultrapassada, decidiu suspender a mesma”, refere o sindicato em comunicado.

Numa anterior decisão, o sindicato tinha decidido marcar a concentração por considerar “incongruente e provocador o atraso da publicação do despacho que permite a saída de profissionais para a pré-aposentação referente ao ano de 2024”.

Na nota hoje divulgada, a ASPP/PSP adianta que “esta suspensão surge de outra premissa constante em toda a problemática da pré-aposentação e, em parte, do agendamento da concentração, ou seja, ultrapassado que fica o Despacho referente às vagas de 2024, coloca-se o despacho referente às de 2025, que se espera ocorra, até maio de 2025”.

O associação sindical adianta que, embora suspensa a Concentração agendada para sexta-feira, irá “remarcá-la para o mês de maio, em dia a definir, caso o Despacho referente ao presente ano não seja publicado até esse mês e porque a questão da pré-aposentação é um incumprimento constante nas mais diversas vertentes, uma profunda desconsideração por quem tanto deu à Instituição policial”.

O número de polícias que vão passar à pré-aposentação é fixado de acordo com a disponibilidade, tendo em conta as necessidades operacionais e admissão de novos elementos, daí ser fixado anualmente por proposta do diretor nacional da PSP.