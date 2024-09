Foram colocados 68 estudantes na Universidade da Madeira, de acordo com os resultados das colocações de novos estudantes no ensino superior.

Para a 3.ª fase de candidaturas, sobram 45 vagas nesta instituição, sendo que 3 são em Bioquímica, 5 em Economia, 10 em Matemática, 12 em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações, e 15 em Engenharia de Computadores.

Na 1.ª fase do concurso nacional de acesso, a UMa colocou 626 estudantes, para um total de 675 vagas a concurso. Números que equivalem a uma percentagem de ocupação de 93% e a um crescimento de 2% em relação ao ano anterior. “A percentagem de estudantes que escolheram o seu curso em primeira opção é de 77%, sendo, em muitos dos cursos da UMa, superior a 90%. Foi igualmente elevada a percentagem de estudantes (93%) que efetuaram a matrícula após terem conhecido a sua colocação na UMa”, advoga o gabinete de comunicação da UMa.

Mais acrescenta a Universidade que “a média das notas de acesso dos estudantes que foram colocados em primeiro lugar nos respetivos cursos foi de 17,7 valores”.

“Assinale-se que se trata de uma excelente média e que, discriminando, as notas máximas de entrada, a Universidade da Madeira não desmerece de outras Instituições, pois regista 4 cursos, em que o estudante colocado em primeiro lugar tem nota superior a 19 valores: Comunicação, Cultura e Organizações (19,56), Gestão (19,33), Matemática (19,29), Economia (19,07), e Medicina (19,05); 4 cursos com nota superior a 18 valores: Engenharia Informática (18,63), Artes Visuais (18,57), Psicologia (18,28), e Línguas e Relações Empresariais (18,20); 5 cursos com nota superior a 17 valores, 2 cursos com 16 valores e 4 com quinze valores.

Trata-se, efetivamente, de um registo que demonstra o trabalho que ao longo dos anos tem sido feito para que a Universidade da Madeira possa receber os alunos que consideram ser esta a Instituição onde pretendem obter a sua formação académica. Reforça este entendimento a convicção de que as médias são apenas um item de avaliação deste processo. Tendo em conta a sociedade competitiva em que estamos inseridos e a necessária comparabilidade, particularmente com outras instituições do sistema de ensino superior português, não deixa de ser muito positivo o resultado alcançado.

Refira-se ainda que quando, neste âmbito, se mede o chamado Índice de Força de uma Instituição, isto é, a relação entre o número de vagas postas a concurso e o número de candidatos que concorreram em 1ª opção, a UMa fica posicionada em 4º lugar em 13 Instituições, com 675 vagas e 897 candidatos em 1ª opção, correspondendo a uma procura de 133% (vide https://uniarea.com/as-13-instituicoes-publicas-mais-desejadas-na-1-a-fase-de-2024/).

Espera-se que, depois da 3ª fase de colocação, e das restantes colocações nos restantes cursos, de que são exemplos os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), bem como das Pós-Graduações e de cursos breves, a Universidade da Madeira continue neste percurso de crescimento e consolidação da sua política formativa, que fica cabalmente completa quando associada às componentes de investigação científica, de internacionalização, de extensão universitária e de serviço à sociedade”, é complementado.