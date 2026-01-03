Venezuela: Marco Rubio alerta que Cuba deve preocupar-se após captura de Maduro

O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que o Governo cubano devia “estar preocupado” após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na sequência da operação militar norte-americana.
“Se eu vivesse em Havana e fizesse parte do Governo, estaria pelo menos um pouco preocupado”, declarou Marco Rubio numa conferência de imprensa realizada na Florida, ao lado do Presidente norte-americano, Donald Trump.
O chefe da diplomacia norte-americana criticou duramente o Governo cubano, classificou Cuba como “uma catástrofe” e afirmou que o país é “dirigido por homens incompetentes e senis”.
As declarações surgiram num contexto de forte tensão regional, após Washington ter anunciado a detenção de Maduro, numa operação que tem provocado reações críticas de vários países e apelos ao respeito pelo direito internacional.
Na conferência de imprensa, na presença do secretário de Estado, da Defesa e do diretor da agência dos serviços secretos CIA, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão “dirigir a Venezuela” até estar concluída uma transição de poder e admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.
Nicolás Maduro e Cilia Flores foram detidos numa operação relâmpago noturna das forças especiais, encontrando-se sob custódia norte-americana no navio USS Iwo Jima, à espera de serem levados para Nova Iorque onde enfrentam acusações por narcoterrorismo.
Esta manhã, Donald Trump anunciou um “ataque em grande escala” na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolás Maduro, que foi retirado à força do país.
O Governo de Caracas denunciou uma “gravíssima agressão militar” dos EUA, após explosões na capital do país, durante a noite, e decretou o estado de exceção.
Uma mobilização de venezuelanos e luso-venezuelanos está a ser preparada para este domingo, às 16h00, na Praça do Povo, na Avenida do Mar, Funchal.
‘Venezuela...
O avião que levou o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de Guantánamo, aterrou hoje em Nova Iorque, onde deverá comparecer, nos próximos dias, num...
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteve a ser vigiado com o auxílio de elementos do seu executivo, que informaram a CIA, a agência dos serviços...
Na madrugada do primeiro dia do ano foram registadas rajadas de vento de 114 km/h, no Caniçal e 103 km/h em Sta. Catarina/Aeroporto, conforme um balanço...
O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) vai reunir-se na segunda-feira para discutir a operação norte-americana de captura do Presidente venezuelano,...
Centenas de venezuelanos concentraram-se hoje na Porta do Sol, em Madrid, a celebrar a detenção do Presidente da Venezuela, mas em Zaragoza uns regozijavam-se...
O Presidente dos Estados Unidos avisou hoje o homólogo da Colômbia, Gustavo Petro, para “tomar cuidado” após o ataque em que foi capturado o chefe de Estado...
O ADN entende “que apoiar invasões unilaterais de países soberanos, mesmo quando dirigidas contra regimes ilegítimos, constituium precedente perigoso....
O Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou hoje imagens da “sala de crise” (“situation room”) improvisada na sua residência em Mar-a-Lago, na...
A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, exigiu hoje “a libertação imediata” de Nicolás Maduro, “o único Presidente da Venezuela”, e condenou operação...