O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, rejeita fazer comentários sobre os resultados das presidenciais na Venezuela até que sejam publicados os apuramentos de todas as assembleias de voto.

Em entrevista à cadeia de rádio espanhola SER, Albares destacou que os venezuelanos votaram no domingo de forma democrática e muito participada, pelo que, afirmou, “a ‘chave’ é a publicação dos dados ‘mesa por mesa’ para que possam ser verificados”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Madrid insistiu na “total transparência” do processo eleitoral venezuelano.

Albares acrescentou que Espanha não tem um candidato favorito e que “só quer o bem-estar e a democracia para o povo venezuelano triunfem”, referindo-se à elevada participação dos eleitores.

Nicolas Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%), de acordo com os números anunciados pelo presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso.

Logo após a divulgação do resultado, a oposição venezuelana reivindicou a vitória nas eleições presidenciais de domingo, com 70% dos votos, rejeitando a vitória de Maduro.