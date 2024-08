Pelo menos 20 mil pessoas deverão ser retiradas de cidades da região ucraniana de Sumi, perto da fronteira com a Rússia, onde as forças ucranianas lançaram esta semana uma incursão sem precedentes, informaram hoje as autoridades.

“De acordo com uma estimativa preliminar, aproximadamente 20 mil pessoas precisam de ser retiradas”, disse a Polícia Nacional ucraniana em comunicado.

A Polícia Nacional mencionou uma reunião do Conselho de Defesa de Sumi, na qual foi tomada hoje a decisão de evacuar 28 cidades localizadas numa faixa de 10 quilómetros perto da fronteira russa.

Na quinta-feira, o chefe da administração militar da região norte, Volodímir Artiuj, já tinha referido que 6.000 civis, incluindo 425 crianças, tiveram de abandonar as cidades mais afetadas pelas hostilidades.

As forças ucranianas continuaram ao longo de quinta-feira com rápidos avanços na região russa de Kursk e alcançaram áreas localizadas a 35 quilómetros da fronteira entre os dois países, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) na sua última análise de imagens geolocalizadas.

No entanto, a maioria das fontes ucranianas e todas as fontes oficiais, como o Estado-Maior do Exército ucraniano, mantêm-se em silêncio sobre os detalhes do ataque em curso.