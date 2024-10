Ucrânia: Dois mortos na região de Donetsk devido a ataques da Rússia

Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas na região ucraniana de Donetsk devido a ataques da Rússia, informaram hoje as autoridades locais.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Vadim Filaskin, chefe da administração militar da região leste da Ucrânia, informou a morte de duas pessoas após ataques no sábado nas cidades de Toretsk e Velika Novosilka.

Filaskin informou ainda que oito outros ucranianos ficaram feridos nos ataques.

De acordo com os seus números, na região de Donetsk - sem ter em conta as perdas humanas em Mariupol e Volnovaja - as autoridades estimam em 2.979 o número de pessoas mortas pelo Exército russo desde o início da guerra e em 6.225 o número de feridos.

O anúncio de Filaskin, hoje, foi feito num dia em que a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, sofreu danos materiais num armazém e numa zona de estacionamento de camiões, depois de ter sido atingida por drones “Shahed”, de fabrico iraniano, lançados pela Rússia, segundo o Ukrainska Pravda.

O jornal, que informou que o ataque ocorreu no sábado à noite e citou como fonte os serviços de emergência locais, disse que uma pessoa ficou ferida na explosão e subsequente incêndio na zona do armazém.

Foram necessários cinquenta bombeiros para extinguir as chamas, disse.

Entretanto, a Força aérea ucraniana anunciou que abateu 56 drones “Shahed”, de fabrico iraniano, lançados pela Rússia no sábado à noite, num ataque russo em que as forças invasoras também utilizaram mísseis balísticos e de cruzeiro.

Segundo informou a Força Aérea ucraniana através do seu canal Telegram, os militares russos lançaram um total de 87 drones ‘Shahed’ sobre a Ucrânia, 56 dos quais foram destruídos, enquanto outros 25 foram perdidos de vista “presumivelmente como resultado de medidas de guerra eletrónica” tomadas pelos militares ucranianos.

Os drones foram abatidos nas regiões de Odessa e Nikolayev (sul), Kiev (norte), Kharkov (nordeste), Cherkasy e Kirovograd (centro), Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporiyia (leste), Sumi e Chernobyl (norte), Vinnitsa e Khmelnitsky (oeste) e Zhitomir (noroeste).

A Força aérea ucraniana também registou a utilização pela Rússia de dois mísseis balísticos Iskander-M, um míssil de cruzeiro Iskander K e um modelo Kh-59 neste ataque aéreo.