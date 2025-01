O novo presidente dos EUA, Donald Trump, encerrou a página na internet e as redes sociais em castelhano da Casa Branca pouco depois de tomar posse, à semelhança do que fez quando começou o primeiro mandato, em 2017.

Quando se entra na página aparece a mensagem ‘página no encontrada’ sobre o logo renovado com que Trump se quer distanciar do ex-presidente Joe Biden.

Já em 2017, Trump tinha feito o mesmo e encerrou a página que funcionava perfeitamente durante a Presidência de Barack Obama (2009-2017).

Em 2021, Biden recuperou-a e funcionou na perfeição até segunda-feira.

Trump ordenou também o encerramento dos perfis em castelhano nas redes sociais.

Nas eleições presidenciais, Trump recebeu uma quantidade inédita de votos da comunidade latina em um candidato republicano.

Agora, a página oficial da Casa Branca mudou o seu aspeto, com um azul mais escuro e com mais importância dada à imagem do titular do cargo de presidente.