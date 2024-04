Um sismo de magnitude 6,9 atingiu hoje a costa do arquipélago de Ogasawara, a cerca de mil quilómetros a sul de Tóquio, no Oceano Pacífico, do qual não resultaram danos, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O terramoto ocorreu às 17:35 locais de hoje (08:35 GMT) e teve o seu epicentro a 540 quilómetros de profundidade, na costa do arquipélago de Osagawara, ao sul da capital japonesa.

Segundo a JMA, apesar do sismo se ter sentido “com força”, não foi ativado o alerta de tsunami, nem foram registados danos até ao momento.

O terramoto atingiu o nível 3 na escala sísmica japonesa (7 níveis e focado na medição da agitação na superfície e danos potenciais) neste grupo de ilhas.

O Japão fica no chamado Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terramotos com relativa frequência. As suas infraestruturas são especialmente projetadas para resistir aos tremores.