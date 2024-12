O Reino Unido vai disponibilizar 11 milhões de libras (13,3 milhões de euros) em ajuda humanitária adicional para estabilizar a Síria na sequência da queda do regime de Bashar al-Assad por rebeldes liderados por islamitas.

Num comunicado, o Governo britânico adiantou que este financiamento, transferido para a ONU e para organizações humanitárias, visa “satisfazer as necessidades das pessoas mais vulneráveis em todo o país, incluindo as mais de 370 mil pessoas que se estima terem sido deslocadas devido aos recentes acontecimentos”.

O anúncio foi feito numa altura em que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se encontra numa visita ao Médio Oriente.

Depois de uma ofensiva relâmpago iniciada pela oposição ao regime, os rebeldes declararam este fim de semana a capital da Síria, Damasco, livre de Bashar al-Assad, que esteve 24 anos no poder.

A ofensiva foi realizada em menos de duas semanas por uma coligação liderada pelo grupo islâmico Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe), juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia.

A HTS, também conhecida por Al-Qaida da Síria, é uma organização política e paramilitar ‘jihadista’, de orientação sunita, considerada terrorista por países como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, e também pela União Europeia (UE).

Keir Starmer discutiu hoje a situação na Síria com o Presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, em Abu Dhabi, e tem prevista uma reunião com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Riade.

O primeiro-ministro trabalhista deslocar-se-á depois a Chipre para se encontrar com o Presidente Nikos Christodoulides na terça-feira, com o propósito de discutir uma cooperação mais estreita em matéria de segurança.

O líder do Governo britânico está a tentar reforçar as relações bilaterais com estes países e discutir uma colaboração mais estreita em setores como a Inteligência Artificial, Defesa e Segurança.

Starmer entende que a estabilidade no Médio Oriente é importante para a segurança a nível interno, nomeadamente em termos económicos.

“Desde a melhoria do custo de vida dos trabalhadores britânicos, à criação de cadeias de abastecimento resistentes ou ao apoio às comunidades britânicas, o que acontece no Médio Oriente é importante para nós”, afirmou, citado no comunicado.

A segurança a nível interno exige, frisou ainda Starmer, “que desempenhemos o nosso papel na cena mundial para apoiar a estabilidade e proteger os parceiros das ameaças, tanto agora como no futuro”.