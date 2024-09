No complexo mundo dos seguros automóveis, as coberturas extra podem fazer toda a diferença na proteção do seu veículo e na sua tranquilidade enquanto condutor. Por isso, é fundamental entender as opções disponíveis para garantir que está a tomar a decisão mais informada quando contrata o seguro.

Compreender as Coberturas Básicas

O seguro automóvel pode variar significativamente em termos de cobertura. As opções básicas incluem:

-Responsabilidade Civil Obrigatória: Cobertura que protege contra danos materiais e corporais involuntariamente causados a terceiros até ao limite de 7 milhões e 750 mil euros por sinistro.

- Proteção do Condutor: Em caso de acidente, esta cobertura assegura que os custos médicos e de recuperação do condutor estão cobertos, um complemento importante à Responsabilidade Civil obrigatória.

- Assistência em Viagem: Garante apoio aos ocupantes e veículo em caso de avaria ou acidente. A assistência ao veículo cobre reparações de urgência, reboque ou repatriamento do veículo e o alojamento ou despesas de regresso dos seus ocupantes.

- Proteção Jurídica: Cobre os custos de um advogado que represente os seus interesses e as despesas decorrentes de um processo judicial ou administrativo.

No entanto, há outras coberturas adicionais que deve considerar, conforme as suas necessidades.

Coberturas Extra para maior proteção

Quebra Isolada de Vidros: Uma pedra que salta da estrada pode causar danos inesperados. Esta opção cobre a reparação ou substituição dos vidros do seu veículo sem afetar o prémio do seguro.

Responsabilidade Civil Facultativa: Aumenta os limites da cobertura obrigatória, protegendo-o contra reclamações que podem exceder os valores padrão.

Assistência em Viagem Extra com Veículo: Além de ter todas as garantias da assistência em viagem standard, permite-lhe ter um veículo de substituição em caso de avaria.

Proteção dos Ocupantes: Semelhante à Proteção do Condutor, esta cobertura estende-se a todos os ocupantes do veículo, assegurando assistência em caso de lesões durante um acidente.

Incêndio, Raio ou Explosão: Protege o seu veículo contra danos causados por incêndios, raios ou explosões, eventos raros mas potencialmente devastadores.

Choque, Colisão ou Capotamento: Oferece cobertura para danos no seu veículo resultantes de choque ou colisão com outro carro ou objeto, ou capotamento.

Furto ou Roubo: Garante uma indemnização se lhe roubarem o carro, ou os seus componentes. Engloba também a reparação dos danos que o seu carro tenha sofrido devido ao roubo ou furto. A indemnização normalmente é igual ao valor do carro, de acordo com o modelo, marca e idade, segundo a tabela Eurotax.

Fenómenos da Natureza: Protege contra danos causados por catástrofes naturais, como tempestades, inundações ou terramotos.

Atos de Vandalismo: Uma cobertura relevante em áreas urbanas, protegendo-o de danos intencionais ao seu veículo.

Privação de Uso: Compensa-o pela incapacidade de usar o seu veículo devido a um sinistro coberto pelo seguro. Pode ter um veículo de substituição ou um receber uma indemnização com um valor diário, enquanto o veículo está a ser reparado.

Assistência Manutenção Auto: Uma opção que proporciona serviços de manutenção preventiva, ajudando a manter o seu carro em excelentes condições.

Assistência Médica e Doméstica: Em caso de acidente, esta cobertura pode oferecer serviços de assistência médica e até apoio em tarefas domésticas.

Como escolher o Seguro Automóvel

Ao considerar estas coberturas extra, é fundamental comparar diferentes ofertas para encontrar aquela que melhor se adequa ao seu perfil e necessidades de condução. Consulte sites como o Seguro Automóvel do Pisca Seguros onde pode facilmente entender o que cada apólice inclui e simular os custos em função das coberturas. O seguro automóvel disponível no Pisca Pisca é o único com proteção de quebra de vidro incluída sem aumento de preço.

Além das coberturas e do prémio do seguro de danos próprios, que corresponde ao valor comercial do veículo, há outros fatores que podem tornar o seguro mais barato ou mais caro. A idade do condutor, os anos de carta de condução, a residência ou área geográfica de circulação e o risco de sinistralidade podem influenciar o prémio. Faça uma simulação!

Conclusão

A escolha do seguro automóvel não deve ser feita de ânimo leve. Ao entender as coberturas extra disponíveis e ao utilizar ferramentas de comparação eficientes, garante está a investir numa apólice que oferece a proteção de que necessita para conduzir com confinaça e segurança.