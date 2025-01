O chanceler alemão, Olaf Scholz, exigiu hoje saber porque é que o suspeito afegão de um ataque com faca que fez hoje dois mortos e dois feridos graves “ainda estava na Alemanha”.

De acordo com as autoridades, o suspeito tinha sido denunciado em pelo menos três ocasiões por atos violentos que levaram a tratamento psiquiátrico.

Numa mensagem no X, o chanceler denunciou “uma tolerância incompreendida” em relação aos agressores “que vieram pedir-nos proteção”.

Duas pessoas, incluindo uma criança, foram mortas hoje num ataque com faca num parque de Aschaffenburg, no sul da Alemanha, anunciou a polícia local, que deteve um suspeito.

O ataque, cujo motivo é desconhecido até ao momento, ocorreu ao fim da manhã, e as vítimas são um homem de 41 anos e um menino de 2, disse a polícia, segundo a agência francesa AFP.

O suspeito detido é um afegão de 28 anos, acrescentou a polícia.

Duas outras pessoas com “ferimentos graves” estavam a ser tratadas no hospital.

A investigação prossegue “a um ritmo constante”, declarou a polícia, recusando-se a especular sobre os motivos do ataque.

O suspeito foi detido perto do parque, que foi evacuado, e a área permanecia isolada pela polícia algum tempo depois do ataque, segundo as autoridades.

A Alemanha tem sido abalada por vários ataques com facas nos últimos meses e as questões de segurança estão no centro da campanha para as eleições legislativas de 23 de fevereiro.

O país ficou particularmente chocado com um ataque em Solingen (oeste), onde o presumível autor, um sírio suspeito de ligações ao grupo Estado Islâmico (EI), matou três pessoas à facada durante as festividades locais no final de agosto.

Em junho, um ataque com faca numa manifestação anti-islâmica em Mannheim (oeste) causou a morte de uma pessoa, um jovem polícia que interveio. O presumível agressor era afegão.

Posteriormente, o Governo alemão proibiu o porte de armas brancas em reuniões públicas e nos transportes de longo curso.