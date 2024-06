Rússia detém francês acusado de recolher informações militares

O Comité de Investigação da Rússia anunciou hoje a detenção de um cidadão francês em Moscovo sob a acusação de recolher informações sobre atividades militares e tecnológicas russas durante vários anos.

As autoridades russas abriram um processo penal contra o detido por não se ter registado como alegado “agente estrangeiro”, um delito previsto no Código Penal, segundo um comunicado divulgado pela agência noticiosa Interfax.

O Comité de Investigação indicou que o material recolhido pelo cidadão francês poderia ser utilizado “contra a segurança do Estado” se caísse nas mãos de outras “fontes estrangeiras”.

O detido terá visitado repetidamente o território russo, incluindo a capital, para se encontrar com cidadãos russos. “No futuro, será acusado e será tomada uma medida preventiva”, segundo o comité.

O Comité de Investigação não acrescentou mais pormenores sobre a identidade do detido, mas fontes próximas do caso, citadas pela agência noticiosa TASS, precisaram tratar-se de um homem com cerca de 50 anos que trabalha no Centro para o Diálogo Humanitário, uma organização sediada na Suíça.

De acordo com as fontes, o cidadão francês tem-se ocupado de questões euro-asiáticas desde as revoltas sociais Euromaidan na Ucrânia, em 2014, que culminaram com a destituição do governo pró-russo. Antes disso, esteve envolvido no conflito na Chechénia.