Queda de avião no Sudão do Sul faz pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram na sequência da queda de um avião no norte do Sudão do Sul, informou hoje o ministro da Informação do Estado de Unity, onde se situam os campos petrolíferos.

“Havia 21 pessoas a bordo. De momento, há apenas um sobrevivente”, disse à agência France-Presse, por telefone, Gatwech Bipal Both, ministro da Informação deste estado do extremo norte do país.

O avião despenhou-se perto dos campos petrolíferos pouco depois de ter descolado num voo de rotina para transportar trabalhadores para a capital do sul, Juba.

“O avião despenhou-se a 500 metros do aeroporto” por volta das 10:30 locais (8h30 em Lisboa), acrescentou.

O funcionário disse ainda que o avião, originário da Ucrânia, foi fretado pela Greater Pioneer Operating Company (GPOC), mas era operado por outra empresa, a Light Air Services Aviation Company.

“O Governo local está a enfrentar uma grande tristeza”, disse ainda, acrescentando que estava a decorrer uma investigação e mencionando a possibilidade de uma “colisão mecânica”.

O Sudão do Sul, uma nação independente desde 2011, a braços com uma crise económica e política crónica, não dispõe de infraestruturas de transporte fiáveis. Os acidentes aéreos são frequentes e geralmente atribuídos à sobrelotação e ao mau tempo.

Em 2021, cinco pessoas morreram quando um avião de carga que transportava combustível para o Programa Alimentar Mundial (PAM) se despenhou.

Quatro anos depois, um avião Antonov da era soviética despenhou-se em Juba, matando 36 pessoas.

Em 2017, um avião que tinha saído da pista embateu num carro de bombeiros antes de se incendiar, tendo as 37 pessoas a bordo escapado ilesas.