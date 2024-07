Ademais, a plataforma vem se firmando no Brasil como uma das maiores no segmento de conversas instantâneas, tanto para canais e grupos, quanto para informatizar seguidores e clientes, assim aumentando o potencial do usuário, seja em vendas ou qualquer outro serviço. Mas é a segurança desta plataforma que faz com que o Telegram esteja em uma trajetória crescente no país.

O aplicativo de mensagens instantâneas possui criptografia de ponta e é concorrente direto do famoso WhatsApp. Contudo, para 2024, o Telegram chegou ainda mais forte na disputa ao ser considerado a plataforma de mensagens mais segura do mundo atual. Diante disso, muitos estão usando o app e já estão em busca de comprar inscritos Telegram para aumentar o engajamento.

Sabendo do poder de privacidade e segurança relacionados à plataforma Telegram, que neste ano é considerada a mais segura no seguimento de conversas instantâneas, optamos por listar quais são as principais vantagens e também desvantagens aliadas à plataforma. Mas, antes disso, compreenda quais são as facilidades proporcionadas pelo Telegram que aliadas à dedicação podem agregar muito no dia a dia dos utilitários da rede. Veja:



- A elaboração de canais

- A possibilidade de enviar mensagens secretas

- A ampliação de bots

- O alto nível de usabilidade multiplataforma

Portanto, são com estas facilidades que o Telegram tem conquistado a cada dia mais novos usuários, principalmente empresas que necessitam de diferenças como estas para alavancar seu potencial com o passar dos dias. Agora, fique com a lista de vantagens e desvantagens do Telegram neste ano. Confira:



Vantagens



Bots: Comandados por um software, os bots telegram são contas do mensageiro que servem para auxiliar os usuários em ações como rastreio de encomendas, conversão de arquivos em PDF, informar previsão do tempo e muito mais.

Inúmeros integrantes em grupos e canais: O Telegram surpreendentemente permite que grupos ou canais possuam até 200 mil integrantes.

Envio de arquivos grandes: Ao contrário do seu concorrente direto que permite o envio de arquivos até 100 mb, o Telegram permite o envio de arquivos de até 1,5 gb.

Alternação entre múltiplas contas: O Telegram permite ao usuário a adição de pelo menos três contas simultâneas com o mesmo número que podem ser alternadas a qualquer momento. Além disso, a plataforma sinaliza as notificações de todas as contas.

Converse com pessoas próximas: Semelhante ao Tinder, esta função do Telegram permite que os usuários localizem pessoas de acordo com um raio de km, além de proporcionar o envio de mensagens ao usuário localizado de forma privada.



Desvantagens



Criptografia indisponível em conversas habituais: O recurso de criptografia de ponta a ponta não está ativo para conversas nativas, ocasionando certo desconforto com a segurança de mensagens.

Suporte limitado: Existe uma certa dificuldade para contatar o suporte do Telegram caso seja necessário, pois o atendimento acontece através de voluntários.

Nem todo mundo usa: Apesar da crescente o Telegram, ainda não todas as pessoas que fazem uso da plataforma, pois o mesmo ainda é o segundo colocado na lista de mensageiros mais utilizados no mundo.

Considerações finais



Por fim, ainda que possua determinadas desvantagens, o Telegram apresenta muito mais pontos positivos, além de ser a plataforma de conversas instantâneas mais segura do Brasil em 2024 devido ao serviço de criptografia de ponta a ponta reservado para os utilitários dos serviços do Telegram.

Com isso, recomendamos que façam uso da plataforma e combinem o poder de alcance do Telegram com os serviços de promoção para redes sociais disponíveis em sites confiáveis como o PromovUP. A propósito, muitos recursos estão disponíveis no Telegram com objetivo de atingir cada dia mais pessoas.