De acordo com as últimas estimativas populacionais de 2024, a população da África do Sul ultrapassou os 63 milhões, significando um aumento de 835.513 indivíduos, o que marca um aumento de 1,33% de julho de 2023 a julho de 2024.

Torna-se relevante que mais de metade da população da República da África do Sul é feminina totalizando, aproximadamente, 32 milhões de pessoas.

Os dados apontam que a província de Gauteng continua a ser a mais populosa com 16 milhões de residentes, seguindo-se a de Kwazulu-Natal com uma população de 12,3 milhões.

Assim, estas duas províncias, em conjunto, correspondem a 45% do total da população da África do Sul, contrastando com o Cabo Norte que é a província menos populosa que abrange apenas 1,4 milhões de pessoas.

De salientar que o país enfrentou duas pandemias entre 2002 e 2024. A Imunodeficiência Adquirida (SIDA) causou uma gradual perda de vidas ao longo de décadas, enquanto a Covid-19 provocou um aumento muito significativo na mortalidade em poucos meses.

A expectativa de vida é agora de 66,5 anos ao invés dos 53,6 anos, o que se traduz num aumento expressivo em relação a 2005.

De acordo com as estimativas de 2024, cerca de 27,5% da população tem idade inferior a 15 anos, enquanto aproximadamente 9,7% (6,1 milhões ) tem menos de 60 anos ou mais, sendo que a população de idosos, 24,6% (1,52 milhões), vive em Gauteng.