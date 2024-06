Pelo menos seis pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas num tiroteio num parque em Round Rock, Texas, no sábado à noite, horas depois de outro tiroteio num parque em Detroit, Michigan, que causou pelo menos um morto e dez feridos.

“Estamos a investigar um tiroteio com múltiplas vítimas que ocorreu no Old Settlers Park esta noite. Não temos nenhum suspeito sob custódia, mas estamos à procura do autor ou autores do crime”, disse Rick White, do departamento de polícia local, à CNN.

As equipas de emergência médica transportaram imediatamente as seis pessoas para centros de trauma locais.

“Todos com ferimentos potencialmente graves”, disse um responsável do condado de Austin-Travis.

A cadeia de televisão norte-americana, que não refere as causas do tiroteio, indica que estava previsto um festival no Old Settlers Park no sábado à noite, anunciado na página do Facebook do Departamento de Parques e Recreação de Round Rock.

Round Rock fica a cerca de 31 quilómetros a norte de Austin.

O tiroteio ocorreu quase ao mesmo tempo que outro ocorrido num parque no norte de Detroit, Michigan, onde pelo menos dez pessoas foram baleadas e feridas.

O alegado atirador suicidou-se, segundo as autoridades do condado.

O incidente ocorreu por volta das 17:00 locais num parque com instalações aquáticas em Rochester Hills, a norte de Detroit, quando um homem saiu de um veículo e começou a disparar indiscriminadamente contra a multidão com uma pistola de calibre 9 mm.

Havia menores no parque e pelo menos um dos feridos é um rapaz de oito anos, informaram as autoridades policiais, acrescentando que foram disparados pelo menos 28 tiros e que foram recuperados três carregadores.