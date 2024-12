Pelo menos 25 pessoas já morreram devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que têm atingido o sul da Tailândia, de acordo com um novo balanço divulgado hoje pela agência nacional de gestão de catástrofes local.

A província de Songkhla, com nove mortes, é a mais afetada, informaram as autoridades locais.

No total, desde 22 de novembro, as inundações afetaram mais de 660 mil casas em 10 regiões que se estendem de Chumphon até à fronteira com a Malásia, ao longo do Golfo da Tailândia.

Num balanço anterior, divulgado no domingo, as autoridades deram conta de 12 mortes.

As autoridades tailandesas preveem mau tempo até quinta-feira. O Governo do país está a coordenar as operações de ajuda no terreno e prometeu fornecer 50 milhões de baht (1,4 milhões de euros) de ajuda a cada província afetada.

As inundações também estão a afetar a Malásia, onde as autoridades anunciaram hoje a morte de cinco pessoas. Mais de 94 mil pessoas aguardam para regressar a casa, depois de fugirem do aumento do nível das águas, segundo um comunicado oficial.

O fenómeno das monções ocorre todos os anos nestes países do sudeste asiático. No entanto, os cientistas dizem que o aquecimento global está a aumentar a sua intensidade e pode tornar as inundações destrutivas mais frequentes.