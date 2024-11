O PAN Madeira esteve hoje no Santo da Serra, onde ouviu os locais sobre as alterações de circulação automóvel no centro da freguesia e outras questões preocupantes para a comunidade.

A alteração do sentido de trânsito no centro da freguesia tem gerado grande insatisfação entre os residentes. Esta situação cria grandes inconvenientes aos locais, prejudicado seriamente quem lá vive e trabalha. “É inaceitável que uma feira, que ocorre uma vez por semana, prejudique a mobilidade da população local diariamente”, afirma Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

“A solução poderia passar pela presença de agentes policiais para coordenar o trânsito durante o dia da feira, evitando os transtornos atuais”, acrescentaram.

Outro ponto destacado pelos locais é o tardar da abertura do centro de dia prometido há muito tempo. O centro seria essencial para a freguesia, que possui uma população em grande parte idosa. No entanto, apesar da promessa de abertura até ao final do ano, o projeto ainda não foi concretizado.

“É dececionante que, ao invés de cumprir com a promessa, a Junta de Freguesia tenha uma lista de pré-inscrições para um centro de dia que continua a ser uma promessa por cumprir”, concluiu.

O PAN Madeira continuará a acompanhar de perto a situação e a dar voz às necessidades dos moradores do Santo da Serra. “Estaremos ao lado da população nesta luta por mais qualidade de vida e por uma gestão transparente, que oiça as pessoas e que melhore a sua qualidade de vida, atraindo mais jovens e famílias para a freguesia, promovendo o mercado e o comércio local. Não se entende esta política do “quero, posso e mando”, reforça Válter Ramos.