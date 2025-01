Pelo menos quatro homens e um adolescente foram mortos esta sexta-feira durante uma grande operação policial contra o crime organizado nas favelas do norte do Rio de Janeiro, informaram as autoridades brasileiras.

Cerca de 500 agentes da polícia e 12 veículos blindados, com o apoio de dois helicópteros e vários drones, entraram nas favelas do Complexo do Alemão e da Penha para combater “a atividade criminosa e o roubo de veículos e bens” na região da metrópole do sudeste, informou a polícia militar através de um comunicado.

A polícia civil informou que está “investigando a morte de quatro homens e um adolescente durante os confrontos”, em mensagem enviada à agência France-Presse.

A troca de tiros durante a operação paralisou a atividade no bairro densamente povoado do Complexo do Alemão.

Alguns habitantes cobriram um dos mortos com um cobertor. Outros tentaram retirar um ferido num carrinho de supermercado.

Um agente da política militar (PM) foi baleado e levado para o hospital. A PM já declarou que se encontra em estado grave.

Durante a operação, que se prolongou pela noite, as autoridades encontraram vários veículos roubados, “uma propriedade com cerca de uma tonelada de estupefacientes” e várias armas. Detiveram também “dois suspeitos” e um homem que se tinha evadido da prisão.

As operações policiais contra o crime organizado são comuns nas favelas do Rio de Janeiro, onde a polícia enfrenta com frequência os traficantes em tiroteios que colocam em risco a população.

Organizações de direitos humanos criticam esse tipo de abordagem por considerá-la ineficaz contra as organizações criminosas.

Desde o início de 2025, oito pessoas foram mortas em tiroteios com a polícia na região do Rio de Janeiro, segundo a organização não governamental Fogo Cruzado.