Oito pessoas morreram por asfixia num camião frigorífico que as transportava para a província de Henan, no centro da China, anunciaram investigadores no domingo.

“O motorista encontrou oito pessoas inconscientes e a sufocar” numa carrinha frigorífica que seguia em direção à cidade de Hongzhuangyang, de acordo com um comunicado dos investigadores locais.

O motorista e outras “pessoas envolvidas” estão sob custódia das autoridades, referiu a mesma nota, acrescentando que foi aberto um inquérito.