Três novos ataques israelitas atingiram hoje os subúrbios do sul de Beirute, bastião do grupo fundamentalista islâmico libanês Hezbollah, depois de uma noite intensa de bombardeamentos, informou a agência de notícias libanesa.

“Aviões inimigos lançaram três ataques nos subúrbios a sul” de Beirute, referiu a agência. Segundo um jornalista da agência de notícias francesa AFP, era possível ver colunas de fumo na área afetada.

Uma fonte próxima do Hezbollah adiantou à AFP que o edifício visado albergava o gabinete do departamento de informação da organização xiita libanesa e pró-iraniana, garantindo, no entanto, que o local já tinha sido evacuado.

O departamento de informação do Hezbollah organizou, na quarta-feira, uma visita de jornalistas aos subúrbios do sul de Beirute, devastados pelos ataques intensivos e onde o líder da organização, Hassan Nasrallah, foi morto, a 27 de setembro, na sequência de bombardeamento israelita.

Israel anunciou hoje que matou cerca de 60 combatentes do Hezbollah numa série de ataques aéreos no Líbano, incluindo um contra um edifício municipal na cidade de Bint Jbeil, no sul do país.

No total, as forças israelitas afirmaram ter atingido cerca de 200 alvos do Hezbollah em território libanês no último dia, incluindo infraestruturas militares, combatentes, armazéns de armas e pontos de observação.

O exército israelita ordenou hoje a evacuação de cerca de 20 cidades do sul do Líbano, incluindo Nabatieh, uma das mais atingidas pelos bombardeamentos israelitas das últimas semanas.

É a terceira vez que as forças israelitas pedem a evacuação de cidades no sul do Líbano, depois de terem anunciado na segunda-feira o envio de tropas para a fronteira para realizar uma série de “incursões limitadas” contra o Hezbollah em território libanês.

Os intensos bombardeamentos já provocaram quase 2.000 mortos e um milhão de deslocados, segundo as autoridades libanesas.