O Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza anunciou hoje um novo número de mortos de 43.341 no território palestiniano desde o início da guerra com Israel, há mais de um ano.

Pelo menos 27 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, indicou o ministério num comunicado, acrescentando que 102.105 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde 07 de outubro de 2023, dia em que começou a guerra, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel.

As autoridades sanitárias de Gaza não fazem distinção entre civis e combatentes, mas refere que mais de metade dos mortos são mulheres e crianças.

Israel começou a bombardear a Faixa de Gaza após o ataque do Hamas a Israel, quando os elementos do movimento islâmico mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram cerca de 250 reféns para Gaza.