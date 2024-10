Israel informou os Estados Unidos que pretende realizar operações terrestres limitadas contra o movimento xiita Hezbollah no Líbano, adiantou hoje o Departamento de Estado norte-americano.

“Informaram-nos sobre uma série de operações. Disseram-nos até agora que estas são operações limitadas focadas nas infraestruturas do Hezbollah perto da fronteira, mas continuamos a falar sobre isso”, revelou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em declarações aos jornalistas.

O porta-voz recusou-se a fornecer detalhes destas conversações, deixando Israel “falar sobre as suas operações militares”.

Israel tem realizado recentes ataques no Líbano, que causaram a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, quando o conflito no Médio Oriente está a aumentar de intensidade, desta vez entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah.