Marcelo felicita Claudia Sheinbaum, primeira mulher Presidente eleita do México

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de felicitações a Claudia Sheinbaum, Presidente eleita do México, e salientou que é a primeira mulher a ocupar esse cargo, transmitindo-lhe votos de sucesso.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “enviou uma mensagem de felicitações à Presidente eleita dos Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, a primeira mulher na história daquele país a ocupar o cargo de chefe de Estado”.

O Presidente da República transmitiu a Claudia Sheinbaum “votos de sucesso, bem como de desenvolvimento e aprofundamento dos laços de amizade e cooperação que unem Portugal e o México, tanto a nível bilateral como do espaço ibero-americano”, lê-se na mesma nota.

Claudia Sheinbaum, do Movimento para a Regeneração Nacional, partido de esquerda atualmente no Governo, foi eleita Presidente do México nas eleições de domingo.

Segundo dados provisórios do Instituto Nacional Eleitoral do México, a antiga presidente da Câmara da Cidade do México obteve no domingo entre 58,3% e 60,7% dos votos, derrotando a antiga senadora de centro-direita Xochitl Gálvez e o centrista Jorge Álvarez Máynez.

Claudia Sheinbaum irá suceder como Presidente de México a Andrés Manuel López Obrador.