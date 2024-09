O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou mensagens aos seus homólogos da Áustria, Polónia, República Checa e Roménia transmitindo condolências e solidariedade pelas cheias na Europa central, divulgou hoje a Presidência da República.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “tem acompanhado com consternação e tristeza as trágicas consequências das tempestades e chuvas torrenciais devastadoras que assolaram vários países da Europa central e resultaram na perda de numerosas vidas humanas, desalojados e significativos prejuízos materiais”.

“O Presidente da República enviou mensagens aos seus homólogos da Áustria, Polónia, República Checa e Roménia, transmitindo, em nome do povo português e no seu próprio, sentidas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas mortais”, lê-se na mesma nota.

A presidência húngara do Conselho da União Europeia (UE) decidiu na segunda-feira ativar o Mecanismo Integrado de Resposta Política a Situações de Crise (IPCR) – plataforma de intercâmbio de informações e coordenação de ação entre Estados-membros em caso de crise grave – pelas inundações na Europa central.

Foi marcada para hoje uma reunião entre peritos nacionais em gestão de catástrofes e instituições e serviços relevantes da União Europeia, incluindo o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência.

Severas inundações, que poderão ser as piores em 20 anos na Europa central, têm causado vítimas e danos em países como Hungria, Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia e Áustria.