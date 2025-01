Para quem está procurando um leitor de livro digital, existem diversas opções de programas para ler livros tanto no formato ePub, PDF, FP2 ou mobi. Muitos possuem uma série de recursos acessíveis como organização de uma biblioteca, acesso a lojas de livros, além de alterações no corpo do texto. Acompanhe este guia e conheça as melhores ferramentas para livros eletrónicos.

As melhores ferramentas para os amantes de livros eletrónicos

Existe uma série de opções de programas e aplicativos para quem quer ler livros digitais, seja pelo celular ou computador. A seguir apresentamos uma lista com as principais opções de leitor de livro digital:

- Kindle;

- Kobo;

- Bookviser Reader;

- Adobe Digital Editions;

- FBReader;

- Cool Reader;

- Calibre;

- iBooks.

Verificaremos cada uma dessas alternativas para que você escolha a opção que mais combina com o seu perfil de leitor.

Kindle

O aplicativo é da Amazon e é uma das opções mais completas de leitura de eBooks. Ele garante um vasto acesso a materiais comercializados pela própria Amazon, mas também permite que você envie materiais em outros formatos.

Com isso, você pode descarregar o livro desejado no formato encontrado e usar ferramentas de conversão, como o PDF Guru, para transformar PDF para MOBI e enviar ao Kindle. O PDF Guru permite que você converta para vários formatos, como DOC, PDF, ePUB e outros, facilitando a leitura no Kindle.

Além de ter recursos de marcação no texto, também permite a personalização do aspecto do livro, tornando-o mais parecido com uma página de papel, o que vai deixar a sua leitura mais confortável.

Ademais, é um aplicativo que pode ser utilizado em diversos aparelhos e você pode sincronizar a sua conta neles todos. Isso significa que os livros serão encontrados do mesmo modo em cada dispositivo.

Kobo

Esse é um aplicativo concorrente do Kindle, sendo um excelente para ler livros digitais, que exige uma criação de uma loja virtual que está disponível no próprio aplicativo. Seu acervo é bastante variado, o que o coloca como um concorrente forte da Amazon, especialmente pela disponibilidade de livros grátis para fazer download.

A respeito dos recursos, o usuário poderá personalizar a interface, o que vai tornar a sua leitura mais cómoda. Organizar a biblioteca também está entre as possibilidades estendida ao usuário, para que ele guarde os seus arquivos por pasta.

Bookviser Reader

Esse leitor de livros para PC ou celular é uma alternativa para quem procura uma interface mais evoluída, com capacidade de se adaptar a telas sensíveis ao toque, com a possibilidade de deixar a tela mais confortável e simples para o seu momento de leitura.

Mas o principal destaque deste aplicativo é por ele ter a capacidade de ler o formato ePub, mas também o FP2. Ademais, é possível sincronizar com as pastas que estão na nuvem. É um aplicativo grátis, mas também possui um plano pago que custa R$34.00, com acesso ilimitado a uma série de recursos para leituras mais confortáveis.

EPUB File Reader

Esse aplicativo está disponível no Windows 10 e é considerado um leitor simples, mas bastante eficaz. É uma excelente opção para quem procura um leitor básico e funcional com uma interface agradável.

Também está disponível para telas com sensibilidade ao toque, o que facilita o seu acesso em uma série de aparelhos. Ademais, aceita livros com formato ePub, mas não se limita a esse, pois aceita formatos digitais variados. Você poderá personalizar a folha, tamanho da fonte, modelo de leitura, tema, entre outros detalhes.

Adobe Digital Editions

O Adobe Digital Editions também está entre as melhores opções, com versões para diversas plataformas. Ele destaca-se por permitir acesso a livros que têm restrição de copyright, que não autorizam partilha. Nele, o usuário poderá ler arquivos ePub comprados em lojas online, a exemplo do Google Play livros.

O arquivo também pode ser lido no computador. No entanto, para essas versões há poucos recursos, o que pode ser um pouco desanimador, pois a interface não pode ser personalizável como a maioria consegue oferecer.

FBReader

Esse aplicativo ebook pode ser utilizado em uma variedade de sistemas, que está na lista de programas práticos e simplificados, sendo uma proposta muito utilizada em aparelhos com sistema Android, já que tem poucos recursos para edições na versão desktop.

Mas o uso em celular e tablet garante uma leitura confortável, com alto nível de personalização para quem quer deixar as suas leituras mais próximas da sensação de estar com um livro físico.

Cool Reader

Parecido com o aplicativo FBReader, a versão para computador deixa um pouco a desejar, sem permitir qualquer personalização da página, o que pode parecer com aplicativos mais simplificados de leitura.

Mas o diferencial que o Cool Reader consegue oferecer é em quantidade de formatos diferentes que pode ser utilizado, especialmente o HTML, mobi, ePub, doc, TXT, entre outras opções.

Com um nível de melhorias no Android, é possível ter uma performance melhor nos aparelhos com esse sistema, com configurações de página para tornar o livro mais agradável.

Calibre

O Calibre oferece mais do que um simples leitor de ebook para PC pode oferecer. O aplicativo é considerado um organizador de biblioteca que permite acesso à loja de livros e compras com grande volume, incluindo opções de livros grátis.

O seus recursos são os mesmos encontrados em uma boa parte dos aplicativos, com bibliotecas cheias, mas com o acréscimo de poder criar e editar livros diretamente do sistema, o que é bastante atrativo para os escritores.

iBooks

Esse aplicativo é da Apple e tornou-se uma ferramenta muito adquirida ultimamente. Ele consegue adaptar-se a aparelhos iPhone ou iPad, com uma variedade de recursos para fazer a leitura diretamente dos seus dispositivos móveis da Apple.

Além disso, você também poderá fazer compras de livros para guardar diretamente no seu iCloud. Somado a isso, permite anotações nos livros, marcação de página, além de contar com o modo noturno, alteração na luminosidade, entre outros recursos.

Conclusão: qual a melhor ferramenta para ler livro eletrónico?

Como já apresentamos, existe uma série de ferramentas para ler livros eletrónicos. Mas para selecionar a melhor opção, você deverá analisar quais são os momentos em que você mais lê e qual a finalidade da sua leitura. Assim, você saberá qual o aplicativo a escolher, sabendo que você poderá sincronizar boa parte deles em diversos aparelhos.