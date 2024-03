Solomon Lechesa Tsenol, natural Bultfontein, Free State, que desempenhava até agora as funções de vice-presidente Assembleia Nacional, foi investido, hoje, interinamente, nas funções de Presidente da Assembleia Nacional, devido à sua antecessora, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ter entrado em “licença especial” e se encontrar a braços com a justiça por alegado envolvimento em casos de corrupção, lavagem de dinheiro e subornos.

Solomon Lechesa Tsenol, assume a partir agora todas as funções, poderes e responsabilidades de um presidente da Assembleia Nacional.

Tsenol, para além de um recorde assinalável de ativismo na luta anti-apartheid, tem uma experiência de 29 anos em assuntos de governação, legislativos e parlamentares e foi reeleito em 2021 vice-presidente da Assembleia Nacional.

O JM, tem conhecimento de que o Alto Tribunal adiou a decisão, para o período da tarde de hoje, sobre a petição feita por Mapisa-Nqakula para interditar a Diretoria de Investigação ou outros organismos da aplicação da lei de procederam a prisão.

Na audiência desta manhã, no Alto Tribunal, o Ministério Público alegou que foram concedidas todas as cortesias quer por parte do Ministério Público, quer por parte de outras polícias no desenrolar deste processo onde a ex-presidente da Assembleia esteve prestes a ser presa .

A decisão do tribunal será pronunciada ao final da tarde de hoje, de acordo com informação disponibilizada ao JM em Joanesburgo.