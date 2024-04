O Iraque, a Turquia, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos assinaram hoje em Bagdade um memorando de entendimento para cooperar na construção de um corredor comercial que ligue os países do Golfo à Turquia e Europa.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na primeira deslocação ao Iraque desde 2011, anunciou “a assinatura de um memorando de entendimento entre o Iraque, a Turquia, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos, com vista a uma cooperação conjunta no âmbito do projeto estratégico da Estrada do Desenvolvimento”.

Numa conferência de imprensa com a presença Erdogan, o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al Sudani, notou, por seu lado, que a Rota do Desenvolvimento é um “rio económico que liga o Oriente e o Ocidente” que passará pelo Iraque e seguirá para a Europa.

O Iraque ao lançar a Rota do Desenvolvimento visa aproveitar a sua posição geográfica e as suas múltiplas fronteiras através deste projeto que liga o Golfo Pérsico à Turquia, com 1.200 quilómetros de comprimento.

O projeto tem como objetivo impulsionar o comércio transfronteiriço e a conectividade, não só entre os países da região, mas também entre a Ásia, a Europa e a África.

“O memorando estipula que os países signatários desenvolvam os marcos necessários para implementar o projeto”, segundo o gabinete do primeiro-ministro iraquiano.

Esta rota pode tornar-se um rival do Canal do Suez, atualmente muito afetado pela agitação no Médio Oriente devido aos ataques dos rebeldes xiitas huthis do Iémen a navios relacionados com Israel no Mar Vermelho, desde o início da guerra de Gaza, em outubro.