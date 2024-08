“Ouvi que o Irão vai atacar Israel esta noite”. As declarações foram proferidas há instantes por Donald Trump, num ‘live’ na plataforma Kick com o ‘streamer’ Adin Ross.

Trump realçou ainda que “não é informação secreta. Mas eu ouvi que ia acontecer”, aproveitando a ocasião para reforçar que se fosse Presidente dos EUA ninguém estaria neste momento a falar da guerra.

Nos último dias, o clima de tensão e conflito entre Irão e Israel tem vindo a adensar-se e hoje mesmo o chefe do Comando Central das Forças Armadas dos EUA, Michael Korilla, aterrou em Israel para abordar a situação estratégica na região, devido à ameaça de um ataque iminente não só do Irão como também do Hezbollah.

Do outro lado, o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Sergey Shoigu, disse esta segunda-feira em Teerão que o seu país “está pronto para uma cooperação abrangente com o Irão em questões regionais”.

A visita do antigo ministro da Defesa russo ao Irão ocorre numa altura de grande tensão no Médio Oriente, devido à possibilidade de um ataque iraniano iminente contra Israel, em retaliação pelo assassínio do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, em 31 de julho.

Sobre esta morte, o ministro interino dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ali Bagheri Kani, criticou o Conselho de Segurança da ONU por não ter reagido ao ataque, que o Irão atribuiu a Israel.

“A indiferença perante a injustiça conduz à inação e a passividade e a inação tornam o criminoso mais agressivo”, advertiu Bagheri numa mensagem publicada na sua conta na rede social X.