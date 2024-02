Inscrições semanais para subsídio de desemprego baixam nos EUA

As inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos registaram uma descida de 8.000 para 212.000 na semana passada, com o mercado laboral a manter-se resiliente, anunciou hoje o Departamento do Trabalho.

A média de pedidos de subsídio em quatro semanas, um indicador menos volátil, ficou em 218.500, uma subida de 5.750.

Estes dados indicam que o mercado laboral continua sólido, apesar das 11 subidas das taxas de juro aprovadas pelo banco central norte-americano entre março de 2022 e julho de 2023 com o objetivo de abrandar a atividade económica e travar a inflação.

Em janeiro, o mercado laboral voltou a superar todas as expectativas, com 353 mil empregos criados e uma taxa de desemprego estável em 3,7%, segundo dados publicados no passado dia 02 pelo Departamento do Trabalho.