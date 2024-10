A União Europeia (UE) disse hoje que as imagens de palestinianos mortos depois de um bombardeamento israelita em Gaza “são horripilantes” e acusou os militares de “desrespeitarem brutalmente” os princípios da proporcionalidade e proteção da população.

“As imagens que chegam de Beit Lahia em Gaza são horripilantes. Pelo menos 100 pessoas morreram na sequência de um ataque das Forças de Defesa de Israel [na terça-feira]”, denunciou o Alto-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, na rede social X (antigo Twitter).

Josep Borrell acrescentou que os “princípios da proporcionalidade e a proteção de civis estão a ser brutalmente desrespeitados”.

“Não vamos deixar de condenar estas ações e de exigir responsabilização”, completou o chefe da diplomacia europeia.

Cerca de 100 pessoas morreram na terça-feira na sequência de um bombardeamento a um edifício residencial em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, de acordo com um balanço da defesa civil do enclave palestiniano.

Também os Estados Unidos da América (EUA) manifestaram consternação com a morte de cerca de 100 palestinianos, incluindo mulheres e pelo menos 25 crianças, no ataque israelita em Beit Lahia, no norte de Gaza, e exigiram explicações a Israel.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que os EUA estão “profundamente preocupados com a perda de vidas civis” neste “ataque horrível com um resultado horrível”.

“Contactámos o Governo de Israel para perguntar o que aconteceu”, acrescentou Miller.