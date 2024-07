O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu hoje que é preciso “máxima vontade política” para garantir o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030, combatendo o inadequado modelo de financiamento do desenvolvimento.

“Vai abrir a porta para os líderes mundiais adotarem reformas ambiciosas para garantirem financiamento em grande escala, sustentável e de longo prazo, e garantirem um estímulo dos ODS”, disse Guterres na intervenção no comité de preparação da Quarta Conferência Internacional sobre Financiamento do Desenvolvimento, que decorre hoje e quarta-feira em Adis Abeba.

A Conferência, que vai decorrer em Espanha no final de junho de 2025, é uma oportunidade único para abordar de frente estes desafios, disse Guterres numa mensagem em vídeo, na qual vincou ainda que o encontro será “uma oportunidade para reformar um sistema financeiro internacional que é antigo, disfuncional e obsoleto”.

Numa intervenção presencial, a secretária-geral adjunta da ONU Amina Mohamed disse que “muitos países em desenvolvimento não conseguem investir no seu futuro devido às dificuldades que sentem para acudir às necessidades imediatas, pagar os salários e honrar o serviço da dívida” e avisou que os capitais internacionais “estão a sair das economias em desenvolvimento, em vez de entrarem”.

Na intervenção, a adjunta de Guterres lembrou que apesar de a economia dos países do norte do hemisfério ter sido descrita como “resiliente”, a realidade dos países do sul é bem diferente.

“A perspetiva de evolução da tendência para as economias em desenvolvimento continua sombria, e enquanto a economia global é descrita como resiliente, com uma aterragem suave no norte, há uma aterragem de emergência no sul”.

O sentimento, continuou, tem de ser “de mais urgência, e muito maior ambição, se quisermos salvar os ODS”, para os quais a ONU apresentou seis áreas de ação prioritária: crise da dívida e do desenvolvimento, melhorar acesso a financiamento acessível e de longo prazo, fechar o défice na rede de segurança do financiamento global, estabelecer um sistema fiscal internacional justo e eficaz, melhorar os mercados de capitais internacionais e responder aos apelos a uma reforma do sistema de governação económica global.

A reunião do comité de preparação (PrepComm) deu início ao processo que vai culminar com a Quarta Conferência Internacional do Financiamento do Desenvolvimento (FFD4), em Espanha, de 30 de junho a 03 de julho de 2025.

A este primeiro encontro vão seguir-se outras reuniões em dezembro, em Nova Iorque, na Cidade do México, em fevereiro de 2025 e uma sessão especial em outubro, depois da Cimeira do Futuro, em setembro, ambas em Nova Iorque.

A reunião preparatória da quarta conferência, que decorre hoje e quarta-feira em Adis Abeba, acontece nove anos depois da adoção da Agenda de Ação, em 2015, nesta mesma cidade africana, e boa parte dos intervenientes destacou a falta de sucesso na implementação das medidas e reformas necessárias para alcançar os ODS até 2030.