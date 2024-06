Europeias: Centro-direita tem 26,25% dos votos e elege 189 eurodeputados

O Partido Popular Europeu (PPE) consolida a sua vitória nas eleições europeias que terminaram no domingo, ao obter 189 lugares no Parlamento Europeu, segundo a mais recente projeção oficial.

Os dados, apresentados depois das 01:30 de segunda-feira em Bruxelas (00:30 em Lisboa), confirmam a vitória do grupo de centro-direita, a que pertencem PSD e CDS-PP, com 26,25% dos votos.

De acordo com a projeção do hemiciclo na próxima legislatura, quando estão disponíveis resultados provisórios de 26 Estados-membros, os Socialistas e Democratas (S&D, de que faz parte o PS) conseguem 135 lugares, com 18,75%.

O grupo Renovar a Europa (a que pertence o Iniciativa Liberal) segura o terceiro lugar, elegendo 83 eurodeputados, com 11,53%.

Os Conservadores e Reformistas (ECR) sobem ao quarto lugar, com 72 eleitos (10%), enquanto a bancada da extrema-direita da Identidade e Democracia, a que pertence o Chega, alcança 58 assentos (8,06%).

Os Verdes (que incluem Livre e PAN) caem da quarta para a sexta posição, obtendo 53 lugares (7,36%). Já a Esquerda Europeia (a que pertencem PCP e Bloco de Esquerda) consegue 4,86% dos votos, com direito a 35 eurodeputados.

O grupo dos não inscritos tem 45 eleitos e há 50 eurodeputados ainda sem afiliação partidária.

No total, cerca de 361 milhões de eleitores dos 27 países da União Europeia (UE) foram chamados a escolher a composição do próximo Parlamento Europeu, elegendo 720 eurodeputados, mais 15 que na legislatura anterior. A Portugal cabem 21 lugares no hemiciclo.

Nas anteriores eleições de 2019, foram eleitos 751 eurodeputados, quando o Reino Unido ainda fazia parte da UE, mas com a sua saída, passaram a existir 705 lugares.

Na legislatura que agora termina, o PPE tinha 176 eurodeputados, enquanto o S&D tinha 139. Seguiam-se o Renovar a Europa (102), os Verdes (71), o ECR (69) e o ID (49). A Esquerda Europeia tinha 37 parlamentares e havia 62 eurodeputados não inscritos.