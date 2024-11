EUA/Eleições: Quatro aspetos pelos quais eleição de Donald Trump foi histórica

A vitória do candidato republicano, Donald Trump, nas eleições presidenciais de terça-feira nos Estados Unidos fez história em vários aspetos, embora a derrota da vice-presidente, Kamala Harris, tenha impedido outras estreias: seria a primeira mulher negra e sul-asiática Presidente.

Quatro aspetos pelos quais a eleição de Donald Trump é classificada como histórica:

É o mais velho a ser eleito

Aos 78 anos, Trump é a pessoa mais velha a ser eleita para a Presidência dos Estados Unidos da América (EUA). Quando tomar posse, a 20 de janeiro de 2025, será alguns meses mais velho do que o seu antecessor, o democrata Joe Biden, quando tomou posse, em 2020. O companheiro de ‘ticket’ de Trump, JD Vance, de 40 anos, será o terceiro vice-presidente mais jovem.

É o segundo a ganhar dois mandatos não-consecutivos

Vários presidentes norte-americanos cumpriram mais de um mandato, e Trump juntar-se-á agora a esse grupo. Ele foi o 45.º Presidente e será, em 2025, o 47.º. Mas apenas outro titular do cargo o fez da mesma forma que Trump, com um intervalo entre mandatos: Grover Cleveland, que foi o 22.º Presidente do país, após as eleições de 1884, e o 24.º, após o escrutínio de 1892.

Foi condenado por crimes graves

Trump está em vias de tornar-se o primeiro Presidente dos Estados Unidos com uma condenação por um crime. Em maio, o júri de um tribunal de Nova Iorque considerou-o culpado da totalidade das 34 acusações de um esquema para influenciar ilegalmente as eleições presidenciais de 2016 através do pagamento de dinheiro para silenciar uma atriz pornográfica que afirmava que os dois tinham tido relações sexuais.

Foi alvo de um processo de impugnação de mandato (duas vezes)

Trump é já o único Presidente na história dos Estados Unidos a enfrentar um processo de impugnação duas vezes enquanto estava no cargo. Em ambos os casos, foi absolvido pelo Senado de todas as acusações.