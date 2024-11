A candidata democrata às presidenciais norte-americanas, Kamala Harris, não se pronunciará sobre os resultados na noite eleitoral nos Estados Unidos, manhã de hoje em Lisboa, anunciou um dos seus coordenadores de campanha.

“Ainda há votos por contar”, justificou Cedric Richmond aos apoiantes da atual vice-Presidente norte-americana reunidos na Universidade de Howard, em Washington, onde Kamala Harris acompanha a evolução do apuramento dos resultados.

O coordenador da campanha democrata indicou que a candidata se pronunciará ao longo do dia de hoje.

Segundo as últimas projeções da agência Associated Press e das cadeias televisivas CNN e Fox, o candidato republicano, Donald Trump, ganhou na Geórgia e na Carolina do Norte, que representam 16 votos eleitorais cada e são dois dos sete estados considerados decisivos para o desfecho das presidenciais.

Cerca das 06:00 (hora de Lisboa), Donald Trump tinha 246 votos eleitorais dos 270 necessários para assegurar o regresso à Casa Branca, contra 210 da candidata democrata, Kamala Harris.

À mesma hora, faltava ainda declarar o vencedor nos estados decisivos da Pensilvânia (19 votos eleitorais), Michigan (15), Wisconsin (10), Nevada (seis) e Arizona (11), com o republicano a liderar a contagem em todos.

Também não estava ainda encontrado vencedor no Maine (quatro votos eleitorais), Rhode Island (quatro) e Minnesota (15), onde se espera que a contagem dê vantagem à democrata.

Apesar de os eleitores irem às urnas, o Presidente é escolhido por sufrágio indireto, uma vez que o voto dos norte-americanos vai para um Colégio Eleitoral, constituído por 538 “grandes eleitores”, representativos dos 50 estados norte-americanos. O vencedor das presidenciais norte-americanas terá de obter, no mínimo, 270 “grandes eleitores”.