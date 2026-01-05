Dinamarca avisa que ataque dos EUA a país da NATO seria “fim de tudo”

A primeira-ministra dinamarquesa alertou hoje que um ataque norte-americano a um país da NATO seria “o fim de tudo”, comentando a reafirmação do Presidente dos EUA, Donald Trump, da intenção de anexar a Gronelândia.
“Se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da NATO, será o fim de tudo, incluindo da nossa NATO e, por conseguinte, da segurança estabelecida desde o final da Segunda Guerra Mundial”, disse Mette Frederiksen à estação televisiva TV2, classificando a situação como grave.
A chefe do Governo dinamarquês afirmou estar a fazer “tudo o que for possível” para impedir uma escalada, rejeitando as alegações de Washington sobre falhas de segurança no Ártico e sublinhando que a Dinamarca alocou cerca de 90 mil milhões de coroas (1,2 mil milhões de euros) à segurança na região até 2025.
O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, reagiu no domingo com um “já chega!”, reiterando que o território (tutelado pela Dinamarca) não está à venda e pretende decidir o seu próprio futuro.
Questionado pela revista The Atlantic sobre as implicações para a Gronelândia do ataque militar norte-americano à Venezuela de sábado passado, Trump afirmou que caberia aos aliados avaliar a situação, reiterando depois que os Estados Unidos “precisam da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional”.
A representante da Gronelândia no Parlamento dinamarquês, Aaja Chemnitz, considerou “essencial estar preparado para todos os cenários”, incluindo ameaças externas ou sabotagens a infraestruturas estratégicas.
Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China instou Washington a deixar de usar a “ameaça chinesa” como pretexto para ganhos estratégicos, após Trump ter denunciado alegada presença de navios russos e chineses junto à costa da Gronelândia.
Os líderes europeus manifestaram apoio à Dinamarca e à Gronelândia, com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a solidarizar-se com Copenhaga, enquanto a Comissão Europeia apelou ao respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial.
A tensão intensificou-se após a nomeação, no final de dezembro, de um enviado especial norte-americano para a Gronelândia e depois de uma publicação nas redes sociais associada à Casa Branca sugerir uma futura anexação.
Segundo uma sondagem divulgada em janeiro de 2025, 85% dos gronelandeses opõem-se à anexação aos Estados Unidos, contra apenas 6% favoráveis.
O Colégio Nacional de Jornalistas (CNP) da Venezuela denunciou hoje a detenção de pelo menos oito profissionais da imprensa, a maioria dos quais cobria...
O deputado Nicolás Maduro Guerra, filho de Nicolás Maduro, denunciou hoje que a família está a ser “perseguida”, depois dos Estados Unidos terem capturado...
Milhares de apoiantes do deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado pelos Estados Unidos no sábado junto com a mulher, manifestam-se hoje...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje um diploma que altera a lei de revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do...
A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez, tomou hoje posse como Presidente interina da Venezuela, depois de ter prestado juramento perante a Assembleia...
Uma colisão entre duas viaturas, ao final da tarde desta segunda-feira, provocou longas filas de trânsito na via rápida, na zona da Pena, no sentido Funchal-Caniço....
O embaixador da Venezuela nas Nações Unidas denunciou hoje a “violação flagrante” pelo Governo norte-americano da Carta da ONU e do Direito Internacional,...
Um homem idoso que se encontrava desaparecido desde a tarde desta segunda-feira, apurou o JM, já foi encontrado, informou a neta nas redes sociais. O alerta...
O Conselho Regional da Ordem dos Advogados promoveu, esta tarde, um convívio na sede do Funchal para ‘Cantar os Reis’.
O encontro, que reuniu alguns advogados...
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou-se hoje inocente na sua primeira aparição perante um tribunal de Nova Iorque, após ter sido capturado...